إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي المنيا الغربي

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شهد الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، حادث انقلاب سيارة ميكروباص مما تسبب في إصابة 6 أشخاص، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة؛ وتبين من المعاينة الأولية والتحريات، أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة والتخطي؛ مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بجميع أنحاء الجسم.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: هاني.م 36 عاما، وميلاد.م 37 عاما، وتوماس.ي 10 أعوام، وياسر.ذ 45 عاما، وأسامة.خ 42 عاما، وشنودة.أ 6 أعوام.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي شمال محافظة المنيا، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.