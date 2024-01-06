ضياء رشوان: مصر تقدمت بإطار مقترح يتكون من 3 مراحل لوقف إطلاق النار بغزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تقدمت بإطار مقترح يتكون من 3 مراحل؛ لوقف إطلاق النار في غزة ضمن جهود الوساطة السياسية.
وأشار خلال تقديم برنامج «مصر جديدة»، المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الجمعة، إلى إرساله إلى الأطراف المباشرة والشركاء الدوليين بعد مناقشات عدة مع الأطراف الفلسطينية المعنية على مدى جلسات طويلة في القاهرة.
ولفت إلى عدم تلقي مصر أية ردود سواء بالرفض أو القبول حتى اليوم السابق لاغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قائلا: «كان التفسير المصري آنذاك أن عدم الرد بالرفض؛ يعني أن هناك دراسة جدية».
وأضاف أن اغتيال صالح العاروري الثلاثاء الماضي يبدو أنه عقد الأمور مع الأخذ في الاعتبار ما يحدث أيضا في باب المندب من تصعيد، وكذلك الوضع بالعراق وجنوب لبنان.
وتابع: «يبدو أن الأطراف تعالج أشياء أخرى غير هذا الاقتراح.. لكن حتى الآن لم يأت رفض.. حدث تعديل من بعض الدول لكن لم يبلغ رسميا إلى مصر».
ونوه بأن الاقتراح المصري ينتهي إلى وقف إطلاق النار دون الحديث عن مستقبل غزة ما بعد الحرب.
ونفى صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية عن وقف مصر وساطتها عقب اغتيال إسرائيل « العاروري»، قائلا: «ما أشيع كلام غير دقيق».