 ضياء رشوان: مصر تقدمت بإطار مقترح يتكون من 3 مراحل لوقف إطلاق النار بغزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضياء رشوان: مصر تقدمت بإطار مقترح يتكون من 3 مراحل لوقف إطلاق النار بغزة

محمد شعبان
نشر في: السبت 6 يناير 2024 - 2:02 ص | آخر تحديث: السبت 6 يناير 2024 - 2:02 ص

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تقدمت بإطار مقترح يتكون من 3 مراحل؛ لوقف إطلاق النار في غزة ضمن جهود الوساطة السياسية.

وأشار خلال تقديم برنامج «مصر جديدة»، المذاع عبر شاشة «‏ETC‏» مساء الجمعة، إلى إرساله إلى الأطراف المباشرة والشركاء الدوليين بعد مناقشات ‏عدة مع الأطراف الفلسطينية المعنية على مدى جلسات طويلة في القاهرة.‏

ولفت إلى عدم تلقي مصر أية ردود ‏سواء بالرفض أو القبول حتى اليوم السابق لاغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ‏قائلا: «كان التفسير المصري آنذاك أن عدم الرد بالرفض؛ يعني أن هناك دراسة جدية».‏

وأضاف أن اغتيال صالح العاروري الثلاثاء الماضي يبدو أنه عقد الأمور مع الأخذ في الاعتبار ما يحدث أيضا في ‏باب المندب من تصعيد، وكذلك الوضع بالعراق وجنوب لبنان.‏

وتابع: «يبدو أن الأطراف تعالج أشياء أخرى غير هذا الاقتراح.. لكن حتى الآن لم يأت رفض.. حدث تعديل من بعض ‏الدول لكن لم يبلغ رسميا إلى مصر».

ونوه بأن الاقتراح المصري ينتهي إلى وقف إطلاق النار دون الحديث عن ‏مستقبل غزة ما بعد الحرب. ‏

ونفى صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية عن وقف مصر وساطتها عقب اغتيال إسرائيل « العاروري»، ‏قائلا: «ما أشيع كلام غير دقيق».‏

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