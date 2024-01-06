المحكمة العليا الأمريكية تؤكد استعدادها للاستماع لترامب بشأن قرار كولورادو

وافقت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، على النظر في القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو والقاضي بمنع الرئيس السابق دونالد ترامب، من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية الغربية.

وفي ديسمبر الماضي، أصدرت المحكمة العليا في كولورادو قرارا أزال ترامب من قائمة المرشحين في الولاية، في ضوء اتهامات تتعلق بـ«تحريضه على التمرد» فيما يخص أحداث السادس من يناير عام 2021، التي شهدت اقتحام أنصار للرئيس السابق مبنى الكابيتول التابع للكونغرس الأمريكي في العاصمة واشنطن.

وقال القضاة في المحكمة العليا إنهم سيستمعون إلى حجج ترامب بشكل مستعجل، ومن المتوقع أن تعقد جلسة الاستماع في 8 فبراير المقبل.

واستندت محكمة كولورادو في قرارها إلى التعديل الرابع عشر في الدستور الأمريكي، الذي تم التصديق عليه بعد الحرب الأهلية، والذي ينص على أن المسئولين الأمريكيين الذين "ينخرطون" في التمرد لا يمكنهم شغل مناصبهم في المستقبل. لكن النص غامض ولا يوضح كيفية تطبيق الحظر، وفق تقرير لشبكة الحرة.

ورأت حكمة كولورادو أن ترامب انخرط في تمرد وعزز حقه في إعادة انتخابه من خلال سلب جو بايدن حقه بالفوز في انتخابات 2020.

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بالسادس من يناير عام 2021، ويقول إن الطعون القانونية لا أساس لها من الصحة.

ومن المتوقع أن يكون التعديل الرابع عشر وما يندرج تحته في "الانخراط بالتمرد" أمرا محوريا في سباق ترامب للبيت للعودة إلى البيت الأبيض.

يذكر أن ولاية ماين أيضا أصدرت قرارا مماثلا بعد كولورادو، في نهاية ديسمبر الماضي، نص على عدم أهلية الرئيس السابق، دونالد ترامب، للمشاركة في انتخابات الولاية التمهيدية لانتخابات الرئاسة المقبلة.