البحرية البريطانية: تقارير عن اقتراب 6 قوارب صغيرة من سفينة تجارية قبالة ميناء المخا اليمني

قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية «UKMTO»، إنها تلقت تقريرًا عن اقتراب 6 قوارب صغيرة من سفينة تجارية قبالة ميناء المخا.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، إن «التقارير أفادت باقتراب 6 زوارق صغيرة من سفينة تجارية على بعد ميل بحري واحد، جنوب شرق المخا، اليمن بحوالي 5 ميل بحري».

وفي وقت سابق، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في إشعار، اليوم السبت، إنها تلقت تقريرا عن حدث أمني بحري في منطقة باب المندب بالبحر الأحمر، دون الخوض في تفاصيل.

ونصحت أفراد الأطقم بتقليل التحركات على أسطح السفن إلى الحد الأدنى وبضرورة أن يكون الطاقم الأساسي فقط في غرفة القيادة.

وقال وزير المالية البريطاني، جيرمي هانت، السبت، إن الهجمات على السفن في البحر الأحمر قد يكون لها تأثير على الاقتصاد البريطاني بسبب زيادة الأسعار.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هجمات جماعة الحوثي اليمنية يمكن أن تعني ارتفاع الأسعار في بريطانيا، قال هانت لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي: «قد يكون لها تأثير وسنراقب ذلك بعناية شديدة».

وبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي الأربعاء، بأن هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التجارية تهدد الحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر وتشكل تحديا عالميا يتطلب «ردا عالميا».

وقال كريس لو، ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، للمجلس في أول اجتماع له في 2024، إن الولايات المتحدة تعتقد بأن الوضع في البحر الأحمر يمثل نقطة تحول.