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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم بإستاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقدم حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، لاعبي المنتخب إلى الرئيس السيسي، ليمازح الرئيس لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، أثناء السلام عليه: «أنا حاسس بالكهربا».

وسلّم قائد المنتخب اللاعب محمد صلاح، الرئيس السيسي، قميص منتخب مصر عليه توقيع اللاعبين في نهاية الجولة التفقدية.

وتوجه الرئيس بالشكر إلى اللاعبين، قائلًا: «متشكرين ومستني الكرة عليها التوقيع بتاعكم وأنتم راجعين.. ربنا يوفقكم».

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي، إن الرئيس السيسي، اطمئن على المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يواصل تدريباته استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديڤوار.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي، طالب المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير المصرية.