 إلهام شاهين: مؤمنة بكل الأديان والرسل.. وأحب حضور قداس عيد الميلاد والصوم مع المسيحيين - بوابة الشروق
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إلهام شاهين: مؤمنة بكل الأديان والرسل.. وأحب حضور قداس عيد الميلاد والصوم مع المسيحيين

مصطفى الجداوي
نشر في: السبت 6 يناير 2024 - 10:42 م | آخر تحديث: السبت 6 يناير 2024 - 10:42 م

قدمت الفنانة إلهام شاهين، التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلة: "كل عام وأخوتنا المسيحيين بخير، سنة سعيدة للجميع، مسلمين ومسيحيين"، متابعة: "أنا مرتبطة بالسيدة العذراء مريم وبحبها من كل قلبي، وأكثر سورة في القرآن بحب قراءتها هي سورة مريم".

وأضافت شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن ميلاد المسيح مناسبة عظيمة، مستكملة: "أنا مؤمنة بكل الأديان والرسل، وأحب حضور قداس عيد الميلاد والصوم مع المسيحيين".

وفيما يتعلق بفقدانها وزنًا، قالت إلهام شاهين: "قررت خسارة وزني لتحسين مظهري، والدكتور قال لي لازم أخس عشان عندي مشكلة في الركبة".


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