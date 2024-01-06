الاحتلال الإسرائيلي يحتجز فرقا تليفزيونية في غلاف غزة ويمنعها من مواصلة عملها

أفاد مراسل قناة «الجزيرة»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت، صباح اليوم السبت، فرقًا تليفزيونية في غلاف غزة ومنعها من مواصلة عملها.

واحتجزت قوات الاحتلال طاقم قناة «الجزيرة»، وطاقم التلفزيون العربي؛ كريستين ريناوي والمصور حبيب ديمرجي، أثناء التصوير في غلاف غزة.

ووثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استشهاد 107 صحفيين وإصابة 71 بجروح خطيرة، خلال عام 2023.

وأمس الجمعة، أعلنت مصادر طبية فلسطينية، عن استشهاد الصحفي أكرم الشافعي، متأثرًا بجروح بالغة، أُصيب بها خلال حصار مجمع الشفاء الطبي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ويتواصل العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ92 على التوالي، وأدى في حصيلة غير نهائية حتى اللحظة إلى ارتقاء أكثر من 22600 شهيد، بينهم 9730 طفلًا، و6830 امرأة، و7 آلاف مفقود، وأكثر من 57,600 جريح.