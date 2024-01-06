 مطران بورسعيد يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مارمرقس ببورفؤاد - بوابة الشروق
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مطران بورسعيد يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مارمرقس ببورفؤاد

محسن عشري
نشر في: السبت 6 يناير 2024 - 10:39 م | آخر تحديث: السبت 6 يناير 2024 - 10:39 م

ترأس الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد قداس عيد الميلاد المجيد، بكنيسة مارمرقس بمدينة بورفؤاد، وذلك بمشاركة كهنة الكنيسة، وأقباط مدينة بورفؤاد، والذين أقبلوا لأداء القداس.

وقدمت الكنيسة مجموعة من الطقوس الدينية الخاصة بعيد الميلاد المجيد، والتي اتسمت بطابع الفرحة.

وارتدى العديد من أطفال شمامسة كنيسة مارمرقس بمدينة بورفؤاد الملابس الخاصة بهم، وأدوا الصلوات في أجواء من الفرح والسرور مرتدين زي أبيض.

ويؤدي الآلاف من أقباط بورسعيد، اليوم السبت، قداس عيد الميلاد المجيد بالكنائس، وذلك وسط حالة من البهجة والسعادة التي ظهرت على وجوه الحاضرين لأداء القداس.

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