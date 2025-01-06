القوات المسلحة تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

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بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للبابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء في البرقية: "قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية طيب لى أن أبعث لقداستكم بخالص التهانى بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد المسيح عليه السلام، أعاده الله عليكم وعلى الأخوة الأقباط من أبناء الوطن بموفور الخير والصحة والعافية".

وتابع: "أود أن أعرب لكم عن اعتزازى واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التي تؤكد دوما مدى ترابط وتلاحم شعب مصر بمسلميه وأقباطه يجمعهم وطن واحد وآمالا واعدة لبناء تاريخ مصر الحديث تحت قيادة وطنية حكيمة تسعى لتوفير الحياة الكريمة لشعبها العظيم".

وواصل: "كما أنني أشيد فى هذه المناسبة بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط وجهدهم الوافر لرفعة القوات المسلحة وتقدمها بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفة بها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته، بارككم الله ورعاكم وكل عام وقداستكم بخير".

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة لالبابا تواضروس الثانى بنفس المناسبة.

وأصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبـة عيد الميلاد المجيد.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها مماثلا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بتلك المناسبة.