فنزويلا تؤكد على عزمها اعتقال زعيم المعارضة الذي يدعي أنه هزم مادورو

أكدت الحكومة الفنزويلية، اليوم الأحد، على عزمها اعتقال زعيم المعارضة إدموندو جونزاليس الذي يدعي أنه هزم الرئيس نيكولاس مادورو في الانتخابات التي جرت العام الماضي، وذلك في شكل تهديد من جانب الكونجرس الخاضع لسيطرة الحزب الحاكم.



ودون أن يشير إلى إدموندو جونزاليس بالاسم، قال رئيس الجمعية الوطنية (مجلس النواب في فنزويلا) خورخي رودريجيز إن البرلمان المكون من مجلس واحد سيأمر بالاعتقال الفوري للدبلوماسي المتقاعد إذا وطأت قدماه الأراضي الفنزويلية.



ويأتي هذا التهديد بعد إعلان الحكومة مؤخرا عن مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود جونزاليس، وذلك قبل أقل من أسبوع من بدء الفترة الرئاسية القادمة في فنزويلا.



وكان جونزاليس قد غادر فنزويلا إلى المنفى في إسبانيا في سبتمبر بعد أن أصدر قاض مذكرة اعتقال بحقه على خلفية تحقيق متعلق بالانتخابات.



وفي الأسابيع الأخيرة، تعهد جونزاليس بالعودة إلى فنزويلا لأداء اليمين الدستورية لفترة الرئاسة التي يجب أن تبدأ بموجب القانون في 10 يناير، لكنه لم يوضح كيف يخطط للعودة أو انتزاع السلطة من مادورو، الذي يسيطر حزبه على جميع مؤسسات الدولة والجيش.