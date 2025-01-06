موسكو تتهم كييف بمهاجمة محطة زابوريجيا النووية

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اتهمت موسكو كييف اليوم الاثنين، بمهاجمة محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها القوات الروسية منذ نحو ثلاث سنوات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها على تطبيق تليجرام، إن الجيش الأوكراني استخدم ثماني طائرات مسيرة لمهاجمة المنشأة ومدينة إنرهودار المحتلة القريبة، مضيفة أنه تم اعتراض جميع الطائرات المسيرة.

وأضافت الوزارة أن إحدى المسيرات انفجرت بعد إسقاطها ثم اشتعلت فيها النيران فوق سطح مركز التدريب التابع لمحطة الطاقة النووية.

وقال الروس إنه لم تقع إصابات ولم تلحق أي أضرار بالمحطة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا.

ولم تعلق كييف على تلك الأنباء.

يشار إلى أن القوات الروسية استولت على محطة زابوريجيا في الأيام الأولى من الغزو الروسي الشامل في عام 2022.

وفشلت العديد من المحاولات الأوكرانية لاستعادة الموقع.

وكثيرا ما تتبادل القوات الأوكرانية والروسية اللوم بشأن هجمات بالمدفعية والطائرات المسيرة تستهدف المحطة ، ما يثير المخاوف من وقوع كارثة نووية.