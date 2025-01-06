إصابة 40 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال مركز إيواء بالنصيرات

أصيب 40 فلسطينيا، الاثنين، في قصف إسرائيلي بقنابل أطلقتها طائرات مسيرة على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها تل أبيب منذ أكثر من 15 شهرا.

وقالت إدارة مستشفى العودة في النصيرات، في بيان اليوم: «وصل المستشفى 40 إصابة جراء قصف الاحتلال (الإسرائيلي) مدرسة تؤوي نازحين في منطقة المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة».

وسبق وأفاد شهود عيان لـ«الأناضول»، بأن طائرات إسرائيلية مُسيرة من نوع «كواد كابتر» أطلقت عدة قنابل على مدرسة تؤوي نازحين في المخيم الجديد شمال غرب النصيرات.

وقالوا إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا جراء هذه القنابل التي سقطت عليهم دون سابق إنذار.

وأشاروا إلى حالة من الخوف والهلع في صفوف النازحين المتواجدين بهذه المدرسة.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية، استهدف الجيش الإسرائيلي 216 مركزا للإيواء والنزوح في مناطق مختلفة من قطاع غزة ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، وفق آخر إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي.

وعلى مدار أكثر من 15 شهرا، نزح نحو ميلوني فلسطيني إلى مدارس ومراكز صحية وخيام بعدما دمر الجيش غالبية منازلهم أو أجبرهم على النزوح من مناطق سكنهم خلال عمليات التوغل البرية التي كان يجريها في مناطق مختلفة وبدأها في 27 أكتوبر 2023.

ويعيش النازحون ظروفا قاسية في مراكز الإيواء جراء الاكتظاظ الشديد، بالتزامن مع شح توفر إمدادات المياه والغذاء، والأدوية ووسط نقص في مناعتهم جراء المجاعة ما يهددهم بالإصابة بالأمراض المعدية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.