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سادت حالة من الارتباك داخل نادي الأهلي في الإعلان عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة سموحة، غدا الثلاثاء، المؤجلة من الجولة الخامسة لبطولة الدوري.

أعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي عن قائمة تضم 21 لاعبا، ثم نشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائمة تضم 25 لاعبا بإضافة الرباعي بيرسي تاو وعمر كمال عبد الواحد، وطاهر محمد، واللاعب الشاب مصطفى أبو الخير.

وبعد دقائق قليلة نشر الأهلي عبر حسابه على منصة إكس قائمة من 21 لاعبا، وحذف منها الرباعي تاو وطاهر وعمر كمال وأبو الخير.

وانضم هؤلاء اللاعبون لقائمة غيابات الأهلي التي تضم أيضا المصابين علي معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني ورضا سليم، إضافة إلى الحارس الشاب مصطفى مخلوف لأسباب فنية، وخالد عبد الفتاح بسبب الإيقاف.

ويتزامن هذا الارتباك مع تردد أنباء قوية بأن بيرسي تاو بصدد الرحيل عن صفوف الأهلي للانتقال إلى أحد الأندية القطرية خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.