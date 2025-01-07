رد النائب سليمان وهدان، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي حول تخليه عن حزب الوفد والمعارضة بعد 13 عامًا داخل جدران الوفد.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ON E» إنه «لا يوجد حزب داخل البرلمان يسمى حزب موالي للحكومة»، موضحا أن الحزب الموالي للحكومة هو الحزب المشارك في تشكيلها.

وأضاف: «كل الأحزاب التي تُسمى موالية ليست أحزاب أغلبية؛ لأن أحزاب الأغلبية من المفترض أن تشكل الحكومة».

وأعرب عن سعادته بالفترة التي قضاها في حزب الوفد، قائلا: «قضيت فترة طويل في حزب الوفد، وأنا سعيد بهذه الفترة، وحريص على صداقتي مع جميع الزملاء، وأتمنى للوفد الخير، وأن يفوق من هذه العثرة».

وأوضح أن «حزب الجبهة ينهج نهجًا جديدًا بأن يكون حسا للشارع المصري، بمعنى إذا كانت هناك قضايا شائكة والحكومة قدمت مشروع قانون، فنحن سنتبنى كحزب من خلال التنوع داخل الحزب (الليبرالي أو اليساري والاشتراكي) قرارات تعالج هذه المشكلة».

وبشان تصنيف الحزب سواء معارضة أم موالاة أو في المنتصف، أضاف: «لن نكون كذلك، سنكون معارضين لما يضر الشعب المصري والمواطن، وسنكون مؤيدين لما فيه صالح المواطن، وسندافع بقوة عندما تكون قرارات الحكومة في صالح المواطن».