الجيش الروسي يعلن السيطرة على مدينة كوراخوف في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية سيطرت على مدينة كوراخوف في شرق أوكرانيا بعد معركة استمرت شهورا.

وأضاف الكرملين، كوراخوف إلى قائمة المدن التي وقعت تحت سيطرته في منطقة دونيتسك خلال الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات.

ويأتي هذا الإعلان، الذي لم تعلق عليه السلطات الأوكرانية، بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية شنت هجوما جديدا في منطقة كورسك الحدودية الروسية.

وتعد مدينة كوراخوف، معقلا رئيسيا للجيش الأوكراني على خط الجبهة الشرقية، وتضم منطقة صناعية ومحطة طاقة حرارية وخزانا للمياه، كما أنها تقع على الطريق السريع بين شرق وجنوب أوكرانيا.

وفي نوفمبر الماضي، ذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) من المدينة، أنه من المرجح أن نحو 7 إلى 10 آلاف شخص بقوا في كوراخوف، التي بلغ عدد سكانها ضعف هذا العدد تقريبا قبل الحرب.

وتعرضت كوراخوف لهجمات متواصلة بالمدفعية وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق والقنابل الموجهة القوية والطائرات المسيرة، والتي أسفرت عن تدمير المباني.

وعادة ما يعلق المسئولون الأوكرانيون على الهزائم الكبرى في ساحة المعركة بعد أيام من إعلان روسيا عنها.