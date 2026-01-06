اليابان: مؤشرات الأسهم الرئيسية تغلق جلستها الصباحية عند مستويات قياسية تاريخية

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في اليابان عند مستويات قياسية تاريخية اليوم الثلاثاء، حيث حُفزت عمليات الشراء وسط توقعات بأن تتمكن الشركات الأمريكية من الاستيلاء على موارد فنزويلا في أعقاب التطورات الأخيرة المتعلقة بذلك البلد الغني بالنفط، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وسجل مؤشر نيكي القياسي المكون من 225 سهمًا ارتفاعا بنهاية التداول 28ر685 نقطة، أو ما يعادل 32ر1 %، مقارنة بإغلاق أمس الاثنين، ليصل إلى 08ر52518 نقطة، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل في 31 أكتوبر من العام الماضي.

وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا على ارتفاع بلغ 92ر60 نقطة، أو 75ر1 %، ليصل إلى 44ر3538 نقطة، مسجلًا أيضًا إغلاقًا قياسيًا تاريخيًا.

وتقدمت جميع القطاعات الصناعية تقريبًا في السوق الأولية الرئيسية، حيث قادت تلك المكاسب أسهم منتجات النفط والفحم، ودورالأوراق المالية، والمكاتب العقارية.

وقال متعاملون إن الدولار الأمريكي سجل ارتفاعا قويا بشكل مؤقت أمام الين الياباني في طوكيو بلغ 156 ينا ، مع قيام المستوردين اليابانيين ببيع الين.

ووصل العائد على السندات الحكومية اليابانية المرجعية لأجل 10 سنوات إلى 130ر2 % في مرحلة ما، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 1999، حيث تم بيع الديون وسط توقعات بقيام بنك اليابان برفع إضافي لأسعار الفائدة ، وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار الناجم عن ضعف الين.