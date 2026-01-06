استمرار انقطاع الكهرباء عن أكثر من 25 ألف منزل في برلين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لا يزال التيار الكهربي منقطع عن نحو 25 ألفا و500 منزل ونحو 1200 شركة في جنوب غرب برلين عقب الهجوم على شبكة الكهرباء، حسبما أفاد متحدث باسم شركة "شتروم نيتس برلين" المشغلة للشبكة.

وقال المتحدث، اليوم الثلاثاء: "قمنا بإعادة التيار الكهربائي إلى جميع محطات قطارات الضواحي إس-بان الثلاث المتضررة"، موضحا أن المحطات باتت صالحة للاستخدام مجددا.

وأشار المتحدث إلى أن وتيرة العمل على استعادة إمدادات الكهرباء تسير "بشكل جيد جدا وفق الجدول الزمني"، مضيفا أن 72 من أصل 74 منشأة رعاية صحية متضررة عادت إليها الكهرباء، بينما يتم حاليا تشغيل "نحو 35 مولدا احتياطيا كبيرا".

وأوضح المتحدث أن إعادة ربط جميع المتضررين بالشبكة ستستغرق حتى عصر بعد غد الخميس.

وكان سبب انقطاع التيار الكهربائي هجوما بالحرق استهدف جسرا للكابلات في حي شتيجليتس-تسيلندورف، وأعلنت جماعة يسارية متطرفة مسؤوليتها عنه. وتسبب الهجوم في انقطاع الكهرباء عن نحو 45 ألف منزل و2200 شركة في جنوب غرب برلين صباح السبت الماضي.