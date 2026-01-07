أصيب فتى فلسطيني، مساء الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابة بالرصاص الحي بالبطن لفتى (17 عاما) خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيتا"، دون حديث عن مدى خطورة حالته.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بشكل متزامن بلدتي بيتا وأودلا المتجاورتين "وسط إطلاق لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت".

وبموازاة الإبادة في غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 1105 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا آخرين، وفق معطيات رسمية.

بينما تجاوزت حصيلة الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة 71 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.