ارتفاع الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الاثنين ببورصة وول ستريت بارتفاع ملموس مع انطلاق أول أسبوع كامل من العام الجديد، مدفوعةً بشركات الطاقة والتكنولوجيا.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بمقدار 58ر43 بنسبة 6ر0% إلى 05ر6902 نقطة وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 79ر594 نقطة، أي بنسبة 2ر1%، ليسجل رقما قياسيا جديدا قدره 18ر48977 نقطة. كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 19ر160 نقطة أي بنسبة 7ر0% إلى 82ر23395 نقطة.

حققت أسهم الشركات الصغيرة بشكل خاص مكاسب كبيرة اليوم وارتفع مؤشر روسيل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 6ر1% متفوقا على المؤشرات الأخرى في إشارة إلى اتساع نطاق ثقة المستثمرين

وكانت شركات الطاقة وسوق النفط محط أنظار المستثمرين بعد أن ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في غارة مطلع الأسبوع..

كان الرئيس دونالد ترامب قد طرح خطةً لشركات النفط الأمريكية للمساعدة في إعادة بناء قطاع النفط الفنزويلي. وارتفع سهم شركة شيفرون بنسبة 1ر5% وارتفع سهم شركة إكسون موبيل بنسبة 2ر2%، وسهم هالبيرتون بنسبة 8ر7% لتسجل هذه الشركات بعضا من أقوى المكاسب في السوق.

وبعد سنوات من الإهمال والعقوبات الدولية، يعاني قطاع النفط الفنزويلي من تدهور حاد. وقد يستغرق الأمر سنوات واستثمارات ضخمة قبل أن يرتفع الإنتاج بشكل ملحوظ. لكن بعض المحللين يتوقعون ارتفاع الإنتاج إلى نحو مثلين أو 3 أمثال مستواه الحالي البالغ حوالي 1ر1 مليون برميل يوميا بسرعة.

كما حققت أسهم البنوك الكبرى مكاسب ملموسة، حيث ارتفع سهم جيه.بي مورجان تشيس بنسبة 6ر2% وسهم بنك أوف أمريكا بنسبة 7ر1%.

ويراقب المتعاملون في وول ستريت أداء شركات قطاع التكنولوجيا مع انطلاق معرض الأجهزة الإلكترونية (سي.إي.إس) في لاس فيجاس. وتراجع سهم شركة إنفيديا للرقائق الإلكترونية بنسبة 4ر0%، في حين ارتفع سهم أبلايد ماتريالز بنسبة 7ر5%