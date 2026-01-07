نشطاء يدعون لاحتجاجات في بازار طهران الكبير غدا الأربعاء

دعا نشطاء، لتنظيم احتجاجات في البازار الكبير التاريخي في العاصمة الإيرانية، طهران.

وجاء في دعوة تمت مشاركتها عبر تطبيق تليجرام مساء اليوم الثلاثاء: "إلى شعب طهران: إذا كنتم تعتزمون مغادرة المنزل للذهاب للتسوق.. فلتغيروا الطريق هذه المرة.. ليس إلى واجهات المتاجر، ولا إلى البريق والتألق، بل إلى الانتفاضة من أجل الخبز والكرامة على مستوى البلاد".

وبحسب الرسالة، من المقرر أن ينطلق الاحتجاج ظهر غد الأربعاء (0830 بتوقيت جرينتش).

وشهد البازار الكبير، اليوم، بالفعل اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي حاولت تفريق الاحتجاجات بالغاز المسيل للدموع.

وقال نشطاء في الخارج، في وقت سابق من اليوم، إن حصيلة القتلى في أعمال العنف المحيطة بالاحتجاجات التي شهدتها إيران ارتفعت إلى 36 شخصًا على الأقل، فيما احتجزت السلطات ما يربو على 1200 آخرين.

كانت الاحتجاجات قد أندلعت في 28 ديسمبر الماضي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، في 27 من أصل 31محافظة إيرانية .

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرتين إيران من أنها ستتلقى "ضربة قاسية جدا" إذا سقط المزيد من القتلى بين المتظاهرين خلال الاحتجاجات.

ومن جانبه، شدد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، يوم السبت الماضي، على أنه "يجب وضع حد لمثيري الشغب"، فيما أعلن القضاء الإيراني، عن حملة قمع ضد المتظاهرين الذين خرجوا في عدة مدن للاحتجاج.