جنرال أمريكي: نحقق في وجود متفجرات على منطاد التجسس الصيني

قال جنرال أمريكي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تحقق فيما إذا كان بالون التجسس الصيني الذي تم استهدافه بواسطة طائرة إف 22 أمريكية يحمل متفجرات.

وأضاف قائد القيادة الشمالية في القوات الأمريكية جلين فانهيرك في حديثه للصحفيين، "في أي وقت تقوم فيه بشيء من هذا القبيل، فإننا نفترض أن هذه الإمكانات موجودة"، بحسب صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.

ويبلغ ارتفاع البالون الصيني 200 قدم ووزنه آلاف الأرطال وحمولة بحجم طائرة نفاثة.

جاء تصريح الجنرال الأمريكي في أعقاب إحاطة قدمها المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، الذي دافع عن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانتظار وإسقاط البالون الصيني عند ساحل ساوث كارولينا أمس الأول.

وقال فانهيرك "لأن الرئيس قرر أنهم لن يقوموا بإسقاطه حتى يتمكن من القيام بذلك بأمان، وهذا يعني المياه، أتاحت لنا فرصة رائعة لاكتساب فهم أفضل، لدراسة قدرات هذا البالون".

وأمر بايدن بإسقاط البالون يوم الأربعاء الماضي، ولكن بناءً على نصيحة الجيش الأمريكي تم تأجيل تنفيذ الأمر حتى أمس الأول السبت، حيث أرسل سلاح الجو طائرة مقاتلة من طراز "إف 22" للقيام بهذه المهمة.

ورفض كيربي الإجابة على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الصيني شي جين بينج قد أمر بمهمة المنطاد أو كان على علم بها.

وقال كيربي: "أود الامتناع عن الدخول في أي مناقشات حول تقييماتنا الاستخباراتية لهذا الأمر".