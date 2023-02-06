 أتراك يتداولون فيديو مفزعا.. ماذا فعل الزلزال بولاية هاتاي؟ - بوابة الشروق
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أتراك يتداولون فيديو مفزعا.. ماذا فعل الزلزال بولاية هاتاي؟

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 6 فبراير 2023 - 6:14 م | آخر تحديث: الإثنين 6 فبراير 2023 - 6:14 م

تداول ناشطون أتراك، مقطع فيديو يرصد حجم الدمار الكثيف الذي خلّف الزلزال المدمر في ولاية هاتاي التركية.

وبيّن الفيديو، العديد من المباني التي انهارت من جراء الزلزال، فيما انتابت المواطنين هناك حالةٌ من الصدمة من جراء الكارثة.

https://twitter.com/akarh99/status/1622599629413011456?s=20&t=NOwV7ttgYZwm8p4TZimNAQ

وضرب زلزال بقوّة 7.8 درجة تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 430 وفاة و 1315 إصابة، حصيلة غير نهائية.

فيما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بارتفاع عدد قتلى الزلازل جنوبي البلاد إلى 1014 شخصا.


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