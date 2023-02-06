اليونان وإيطاليا تعرضان المساعدة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا

عرضت اليونان على أنقرة المساعدة، في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.



وقال رئيس الحكومة اليونانية، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن "اليونان سوف تقدم المساعدة على الفور"، وذلك على الرغم من التوترات القائمة بين بلاده وتركيا.



ويشار إلى أن اليونان لديها فرق إنقاذ ذات خبرة كبيرة بمناطق الزلازل، حيث تتعرض البلاد بشكل متكرر لوقوع زلازل، شأنها شأن تركيا. وقد قامت الدولتان اللتان تنتميان لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بمساعدة بعضهما البعض أثناء وقوع زلازل قوية في تركيا واليونان في عام 1999. وقد بشرت "دبلوماسية الزلازل" بمرحلة انفراج في ذلك الوقت.



كما عرض الدفاع المدني الإيطالي تقديم مساعدته أيضا، بحسب ما قالته الحكومة في روما صباح اليوم الإثنين، مضيفا أن رئيسة الوزراء، جورجا ميلوني، تتابع الوضع في منطقة الكارثة وتعرب عن تعاطفها مع المتضررين.



وكان زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر قد ضرب منطقة جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا صباح اليوم على عمق 18 كيلومترا، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات في البلدين.