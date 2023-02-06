شاهد اللحظات الأولى لزلزال تركيا المدمر

بثت وسائل إعلام مقطع فيديو يُوثّق اللحظات الأولى لزلزال تركيا المدمر الذي وقع فجر اليوم الاثنين وخلف أضرارا بالغة على مستوى الأرواح وعلى صعيد البنى التحتية.

وأظهر الفيديو الذي تم التقاطه بكاميرا مثبتة في أحد المعارض التجارية التركية، أولى لحظات حدوث الزلزال، حيث شوهدت كميات كبيرة من البضاعة الموجودة في المعرض وهي تسقط أرضا.

كما انتشر فيديو آخر يوثق أيضا اللحظات الأولى للزلزال وتسببه في انقطاع التيار الكهربائي بعد حدوث صاعقة كهربائية.

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

وفي تركيا، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن عدد القتلى جراء الزلزال ارتفع إلى 912 شخصا، مبديا ثقته في تجاوز الأزمة.

وأضاف في كلمة ألقاها من مركز إدارة الكوارث، أن عدد جرحى الزلزال وصل إلى 5383 مصابا، مشيرا إلى أن أولوية بلاده حاليا هي عمليات الإنقاذ.

أما في سوريا، أفادت وكالات الأنباء الرسمية، بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم الاثنين إلى 326 وفاة و1042 إصابة.

يُذكر أن هذه الأرقام المعلنة هي آخر حصيلة رسمية صدرت عن البلدين حتى كتابة هذه السطور، علما بأن الأعداد مرشحة للزيادة بشكل كبير.