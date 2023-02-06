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انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار مبنى مكون من عشرة طوابق في تركيا؛ تأثرا بالزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وأظهر الفيديو الذي وُصف بالمفزع، لحظة انهيار المبنى الشاهق، فيما هرول الأشخاص الحاضرون في محيطه، بعيدا عن موقع الانهيار.

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن

سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عدد القتلى جراء الزلزال ارتفع إلى 912 شخصا، مبديا ثقته في تجاوز الأزمة.

وأضاف في كلمة ألقاها من مركز إدارة الكوارث، أن عدد جرحى الزلزال وصل إلى 5383 مصابا، مشيرا إلى أن أولوية بلاده حاليا هي عمليات الإنقاذ.