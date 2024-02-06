السعودية وقطر تبرمان اتفاقية عسكرية لتعزيز قطاعي الدفاع والأمن الإقليميين

وقّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وشركة "برزان القابضة – قطر"، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم استراتيجية، وذلك على هامش فعاليات معرض الدفاع العالمي 2024، الذي يُقام تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبموجب مذكرة التفاهم بين الشركتين الرائدتين سيتم التركيز على تعزيز قطاعي الدفاع والأمن.

وفي إطار المذكرة سيتم أيضا التعاون المتبادل في عمليات الصيانة والإصلاح والتطوير الشامل المتعلقة بقطاع الدفاع، واستكشاف فرص الاستثمار داخل القطاع، وغيرها من فرص التعاون، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء.

ونقلت "واس" عن الرئيس التنفيذي لشركة "سامي" وليد عبدالمجيد، قوله: "سعداء بتوقيع هذه المذكرة التي تتيح الفرصة للتعاون المثمر بين الشركتين بما يُسهم في تطوير قدراتنا في قطاع الدفاع والأمن والمساهمة في توطين الصناعات الدفاعية في المملكة وقطر."

وأضاف: "تعمل (سامي) على تعزيز شراكاتها الوطنية والإقليمية، والعالمية بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية بتوطين 50% من الإنفاق الدفاعي، والتي تأتي ضمن أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030".

من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي لشركة "برزان القابضة- قطر"، عبدالله الخاطر توقيع الاستراتيجية بالإنجاز الكبير الذي يُجسد أول تعاون إقليمي بين شركات الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي، وقال: "هدفنا المشترك هو تحقيق التكامل في الصناعات الدفاعية، والاستفادة من الدروس المتبادلة، وتلبية متطلبات المستخدمين النهائيين، ونتطلع معاً للتعاون مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية في الفترة القادمة ونأمل أن نتمكن من تحقيق نتائج رائعة".