عمدة برلين يزور نصب ياد فاشيم التذكاري ويتعهد بدعم إسرائيل

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زار عمدة برلين كاي فيجنر نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة لمدة يومين إلى الكيان الصهيوني، حيث التقى مع عائلات رهائن وتعهد بدعم دولة الاحتلال.

وقال فيجنر، إن هناك حاجة ملحة للكلمات وقبل كل شيء الأفعال لمواجهة معادة السامية والكراهية والعنف، وفقا لمكتبه.

وذكر عمدة العاصمة الألمانية "برلين لن تنسى مطلقا- برلين تظل يقظة، لن تحدث (المحرقة) مجددا!"، بحسب زعمه.

فيما التقى فيجنر، مع وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، ورئيس مكتب التمثيل الألماني في رام الله أولاف أوكزا في القدس، اليوم الثلاثاء، والذي أطلعه على وضع الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

وكان فيجنر قد وصل إلى دولة الاحتلال، أمس الاثنين، والتقى نظيره في تل أبيب رون هولداي.

وقال فيجنر، إن برلين تقف بحزم إلى جانب الاحتلال، بحسب مكتب عمدة برلين.

وكان فيجنر قد قال في الفترة التي سبقت الرحلة إنه من المهم بالنسبة له إرسال إشارة تضامن.

كما التقى عمدة برلين أمس بأقارب الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال الهجوم على الكيان الصهيوني في عملية طوفان الأقصى خلال أكتوبر الماضي.