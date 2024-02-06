 مصدر حوثي : غارات أمريكية بريطانية على محافظة صعدة اليمنية - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 فبراير 2024 10:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مصدر حوثي : غارات أمريكية بريطانية على محافظة صعدة اليمنية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 9:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 9:07 ص

أفاد مصدر أمني حوثي أن العدوان الأمريكي البريطاني شن غارات اليوم الثلاثاء على صعدة.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحوثيين أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بثلاث غارات شرقي مدينة صعدة.
يذكر ان الولايات المتحدة وبريطانيا تقوم باستهداف مواقع تابعة للحوثين، ردا على هجماته في البحر الأحمر التي تهدد الملاحة الدولية .
وتشن جماعة الحوثي منذ نوفمبر الماضي عمليات عسكرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن تقول إنها تستهدف سفنا إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك