مصدر حوثي : غارات أمريكية بريطانية على محافظة صعدة اليمنية

أفاد مصدر أمني حوثي أن العدوان الأمريكي البريطاني شن غارات اليوم الثلاثاء على صعدة.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحوثيين أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بثلاث غارات شرقي مدينة صعدة.

يذكر ان الولايات المتحدة وبريطانيا تقوم باستهداف مواقع تابعة للحوثين، ردا على هجماته في البحر الأحمر التي تهدد الملاحة الدولية .

وتشن جماعة الحوثي منذ نوفمبر الماضي عمليات عسكرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن تقول إنها تستهدف سفنا إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.