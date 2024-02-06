مهاجم الزمالك السابق: هناك لاعبين سيرفضون المشاركة في أمم إفريقيا بسبب المونديال

تحدث وليد صلاح عبداللطيف مهاجم الزمالك السابق، عن أزمة تعارض موعد كأس العالم للأندية مع بطولة أمم إفريقيا 2025.

وأضاف وليد صلاح في تصريحات تليفزيونية: " تعارض كأس العالم للأندية مع أمم إفريقيا قد يجعل لاعبين ترفض المشاركة في البطولة القارية من أجل التواجد في النسخة الأولى من المونديال، خصوصا أن هناك مكافآت مالية مرصودة كبيرة لتحقيق اللقب".

وأكمل: "لا أحد يعلم مواعيد بطولة الدوري المصري وموعد انتهاء المسابقات، بينما هناك اتحادات تخطط لبطولات أخرى بمشاركة الفرق المصرية".

وأشار إلى أن حازم إمام عضو اتحاد كرة القدم لا يجب تحميله المسئولية كاملة عن خروج الفراعنة من أمم إفريقيا 2023، رغم الأخطاء التي حدثت مؤخرا، خصوصا في عقد البرتغالي روي فيتوريا، مشيرا إلى أن العقد المبرم للمدرب «كارثي» ولكن جاء بموافقة اتحاد الكرة، وحازم يتحمل جزء من المسئولية.