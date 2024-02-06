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مدرب جنوب إفريقيا: متحمسون لمواجهة نيجيريا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 10:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 10:03 م

أكد هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا أن فريقه متحمس لمواجهة نيجيريا غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وأكد المدرب البلجيكي أن الوصول إلى الدور نصف النهائي هو مصدر تحفيز للمنتخب بأكمله بالنظر إلى الأداء الذي قدمه مؤخرا خلال البطولة.

وقال بروس خلال المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الثلاثاء: "نحن سعداء للغاية ومتحمسون للعب نصف النهائي، بالنسبة للكثيرين، كان الأمر غير متوقع لكننا فعلنا ذلك وجعلنا جنوب إفريقيا منتخب جيد".

واعترف المدرب البلجيكي بجودة منافسه منتخب نيجيريا، لكنه أعرب عن ثقته في منتخب "الأولاد" خلال هذه المباراة الحاسمة.

وأشار "سنلعب أمام منتخب ممتاز، وهو مصنف رقم 6 في تصنيف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مما يعني الكثير للاعبين الذين سيمثلون جنوب إفريقيا".

ونقل الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الأفريقي (كاف) عن بروس قوله "نحن واثقون ومتحمسون لضمان وصول جنوب أفريقيا للنهائي لأول مرة منذ 20 عاما".


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