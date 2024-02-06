الهلال الأحمر الفلسطيني: 8 آلاف نازح غادروا مستشفى الأمل جراء القصف الإسرائيلي المتواصل

أكدت المسئولة الإعلامية بالهلال الأحمر الفلسطيني، نبال فرسخ، اليوم الثلاثاء، أن هناك موجات نزوح مستمرة في خان يونس جنوبي غزة جراء استمرار القصف الإسرائيلي، فيما اضطر 8 آلاف نازح بمستشفى الأمل للمغادرة جراء الحصار والقصف المتواصل.

وقالت فرسخ في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن "النازحين يعانون من البرد الشديد وعدم توافر الأغطية الشتوية والملابس الكافية"، مشددة على أن الأوضاع الإنسانية في غزة مأساوية بسبب اكتظاظ نصف سكان القطاع في مدينة رفح الفلسطينية.

وأكدت انتشار الأوبئة والأمراض بين صفوف النازحين في غزة، لاسيما الأمراض التنفسية، لافتة إلى مواجهتهم أيضا شحا بمصادر المياه والمستلزمات الأساسية.

وأوضحت أن الهلال الأحمر الفلسطيني يواجه نقصا كبيرا في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لاستمرار عمل مستشفيات غزة، مؤكدة أن 30 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة خرجت تماما عن الخدمة، فيما تعمل مستشفيات أخرى بشكل جزئي".