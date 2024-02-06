ميقاتي يدعو لاستثناء لبنان من قرار تعليق دعم أونروا

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الثلاثاء، الدول المانحة إلى استثناء بلاده من قرار تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وذكر مكتبه، خلال بيان اطلعت عليه وكالة "الأناضول" للأنباء، أن ميقاتي طالب الدول المانحة بـ"النظر في وضع الأونروا في لبنان بطريقة استثنائية، لأن هناك خصوصية لبنانية ينبغي أخدها بعين الاعتبار".

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أنه "سيتواصل مع الدول المانحة في المؤتمرات واللقاءات التي يعقدها، لحضهم على إعادة النظر في هذا الموضوع، بسبب تداعياته وتأثيراته المباشرة على مجمل الواقع اللبناني".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استقبل ميقاتي مديرة شئون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، بحضور رئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن".

وقالت كلاوس، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: "في حال أوقفت الدول المانحة التمويل عن الأونروا، فإن ذلك سيكون له تداعيات على المجتمع الفلسطيني هنا في لبنان"، موضحة أن "لدينا حاليا 19هيئة مانحة أوقفت أو علقت المنح، ولدينا قدرة لتأمين الخدمات حتى نهاية مارس، وبعد ذلك لا نعرف ماذا سيحصل في متابعة الخدمات".

وتوقعت أن "يتبين مطلع مارس (المقبل) ما إذا كانت هذه الهيئات المانحة ستغيّر قرارها بشأن تعليق التمويل، وفي حال لم يتم إعادة هذا التمويل، فإن جميع الفلسطينيين في لبنان سيتأثرون".

وأكدت أن "التأثير سيطال عددا كبيرا من الأطفال، وما يقارب 2000 مريض يتوجهون إلى عياداتنا، و50 ألف مريض يحتاجون الى دعم استشفائي كل عام".

كما أشارت كلاوس إلى أن "الحكومة اللبنانية تواجه أزمة كبيرة، وهي تستضيف هذا العدد الكبير من اللاجئين، وإن جهودنا مستمرة بالتحاور والتحدث مع المانحين لنشرح لهم الوضع الحساس والدقيق للاجئين الفلسطينيين حيث يعيش عدد كبير منهم تحت عتبة الفقر في لبنان".