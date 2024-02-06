وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية يكرم حفظة القرآن الكريم من أبناء الصحفيين

شهد، الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مقرأة للأئمة بإدارة أوقاف المنتزه، بحضور الشيوخ: وسام كاسب، مدير المتابعة، ومحمود نصر الدين، مسئول شئون القرآن، وعلى البنا، مدير إدارة المنتزه، وعقب انتهائها عقد مجلسًا للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.

ووفقًا لبيان صحفي، فقد لبى "سلامة" دعوة نقابة الصحفيين الفرعية في الإسكندرية، لتكريم المتفوقين من أبناء الصحفيين في مسابقة القرآن الكريم، تحت إشراف مديرية الأوقاف، حيث أشادوا بجهود الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في خدمة القرآن الكريم وأهله، وفيما يبذلونه لحفظ النشئ وتوعية المجتمع.

وثمن "سلامة" دور الصحفيين أصحاب الأقلام الحرة الصادقة التي تتحرى الدقة قبل الحديث أو الخوض في أي حادثة، مؤكدًا الشكر لهم على ما يقومون به من حرص شديد وملموس على إبراز النشاط والدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف مما جعل وزارة الأوقاف من خلال مساجدها وأئمتها هي بحق حصن آمن لكل من يريد أن يتعلم أمور دينه.

وفي ذات السياق حضر "سلامة" حفل تكريم طلبة المركز الثقافي "خريجي دفعة 2023" بحضور كل من: الدكتور طلعت حجاج، عميد المعهد، وإيهاب البهي، مدير المعهد.

وخلال الحفل أثنى "سلامة" عن ما رأه وشاهده من صبرًا وإصرار وعزيمة لطلبة العلم الذين يحملون مشاعل النور ليبددوا ظلام الجهل، وليرفعوا راية الدين والفكر الوسطي المستنير، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف جعلت بحق المراكز الثقافية مصدرًا من أهم مصادر التثقيف والتنوير ونشر الفكر الوسطي المستنير.

واختتم وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، جولاته بحضور الليلة الختامية للأسبوع الثقافي بمسجد الغفران في منطقة البيطاش، فربي المحافظة، بحضور الدكتور محمد عباس المغني، والشيخ محمد بلال، مدير إدارة العجمي، وذلك وسط حضور جماهيري مكثف.