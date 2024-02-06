علقت لوري واتكينز المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي بارك أوباما، على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وجولاته في الشرق الأوسطـ، لبحث الأوضاع في المنطقة.

وقالت في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن بلينكن سينقل إلى الإسرائيليين رسالة أن هناك إحباطًا لدى الإدارة الأمريكية من الطريقة التي تم التعامل بها في غزة، ما تسبب في قتل آلاف المدنيين الأبرياء.

وأضافت أن مباحثات بلينكن في إسرائيل ستتناول أيضًا الحديث عن الدولة الفلسطينية وما ستبدو عليها، وما سمّته المخاوف من حماس، معقبة: «هذه المطالبة تبدو أنها مشروعة، لكن لا يوجد أرقام واضحة عن عدد الأسرى.. وحماس طلبت بعض التعديلات إزاء رفع الحصار، وإجلاء المصابين الفلسطنيين، ونقل المهجرين إلى منازلهم مرة أخرى».

وأشارت إلى أنه يجب أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قرار كما يجب أن يستقيل، موضحة أن كل شخص في إسرائيل يريد استقالته، لأن لديه مشاكل قضائية متعلقة بالفساد ويجب أن يكون في السجن، وكلما طالت الحرب، كلما كان ذلك في مصلحة بنيامين نتنياهو.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة المريكية حليفة إسرائيل وليست حليفة نتنياهو، مشددة على أن الإسرائيليين لن يستمروا في أخذ أرض الفلسطينيين، وأن أرض الشعب الفلسطيني ليست للتفاوض.