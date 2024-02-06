إنزال جوي مشترك أردني وهولندي على قطاع غزة

أعلن الجيش الأردني أن بلاده وهولندا ألقتا مساعدات إنسانية وإغاثية على قطاع غزة حيث يفتقر 2.4 مليون نسمة إلى الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية بعد أربعة أشهر من الحرب.



وقال الجيش الأردني في بيان نقلته وكالة "معا" الفلسطينية: "استمرارا للجهود الدولية التي يقودها الأردن في تنظيم ودعم إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأهل في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الهولندية مساء الاثنين إنزالين جويين مشتركين من خلال طائرات من نوع (سي- 130) على محيط المستشفى الميداني الأردني في شمال قطاع غزة".



وأضاف أن المساعدات شملت "مواد إغاثية وإنسانية وطبية بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام جي بي أس".



وهذه هي ثامن عملية إنزال جوي يقوم بها سلاح الجو الأردني منذ بدء الحرب.



وخصصت عمليات الإنزال السابقة للمستشفى الميداني الأردني ولمحاصرين داخل كنيسة في غزة.



وشاركت فرنسا مع الأردن في الخامس من يناير بإنزال سبعة أطنان من المساعدات الإنسانية والصحية في قطاع غزة.