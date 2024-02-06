مسئول أمريكي: بلينكن سيبحث مع الرئيس السيسي جهود تسهيل دخول المساعدات لغزة

يواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، جولته في الشرق الأوسط، سعياً للتوصل إلى هدنة في غزة، حيث تقترب حرب إسرائيل على القطاع من دخول شهرها الخامس.

وبعدما بدأ، الاثنين، في السعودية جولته الخامسة بالمنطقة منذ اندلاع الحرب، يصل بلينكن، صباح الثلاثاء، إلى مصر قبل التوجه مساءً إلى قطر، الدولتين اللتين تقومان مع واشنطن بجهود وساطة من أجل الهدنة، على أن يتوجه بعد ذلك إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

وقال مسئول أمريكي، إن بلينكن سيبحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهود تسهيل دخول المساعدات لغزة والإفراج عن المحتجزين لدى المقاومة.

ومن المقرر أن يناقش بلينكن، خلال جولته الجديدة في المنطقة مقترح هدنة أُعدّ خلال اجتماع في أواخر يناير بباريس، بين رئيس الاستخبارات الأمريكية المركزية ويليام بيرنز، ومسؤولين مصريين وإسرائيليين وقطريين، ولم توافق عليه بعد لا إسرائيل، ولا حركة «حماس».

وأفاد مصدر في الحركة بأن الاقتراح يشمل ثلاث مراحل، وينصّ في المرحلة الأولى على هدنة تمتدّ إلى 6 أسابيع تطلق خلالها إسرائيل سراح ما بين 200 إلى 300 أسير فلسطيني، في مقابل الإفراج عن 35 إلى 40 محتجزًا في غزة، على أن يتسنّى دخول ما بين 200 إلى 300 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة.