استشهاد فلسطيني برصاص قناصة الاحتلال قرب محور نتساريم وسط غزة

أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، باستشهاد مواطن فلسطيني برصاص قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، برصاص قناصة الاحتلال قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 شهيدًا (منهم 8 شهداء انتشال، و4 شهداء متأثرين بإصابتهم)، و11 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 47 ألفًا و552 شهيدًا، و111 ألفًا و629 إصابة.

وجددت التنويه أن «عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».