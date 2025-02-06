صحة دمياط تنظم دورة تدريبية للأطباء والصيادلة والتمريض

نظّمت مديرية الصحة بدمياط، دورة تدريبية استمرت 3 أيام، استهدفت أطباء "بشريين وأسنان وصيادلة وأخصائي علاج طبيعي وتمريض"؛ بهدف تطوير مهاراتهم في إدارة العملية التدريبية.

وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان اليوم الخميس، أن التدريب شمل المفاهيم الأساسية والممارسات العلمية لضمان نجاح العملية التدريبية، مع التركيز على الفرق بين التدريب والتوجيه، ودور منسقي التدريب.

كما تناولت الدورة أهم الاستراتيجيات المستخدمة في التدريب، إلى جانب المهارات الأساسية المطلوبة لتحسين أداء المدربين والمنسقين.

وتضمنت الدورة عددًا من ورش العمل والمحاكاة لتنسيق الدورات التدريبية وفق أسس علمية، إضافة إلى مناقشة إعداد الاحتياجات التدريبية، ووضع الخطة السنوية، والنماذج المستخدمة في تنفيذ وتقييم التدريب.

كما تم قياس مدى استفادة المتدربين من خلال تقييم قبلي وبعدي، واختتمت الدورة بتقييم شامل للعملية التدريبية، شمل قياس أداء المدربين ورضا المتدربين ونتائج التدريب لتطوير البرامج المستقبلية.

وأقيمت الدورة بمركز تدريب مديرية الشؤون الصحية بدمياط، تحت الإشراف الإداري لسعاد أنور.