وزيرة التنمية البريطانية: سنعارض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة

قالت وزيرة شئون التنمية الدولية البريطانية أناليز دودز، اليوم الخميس، إن «بريطانيا ستعارض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة إلى بلدان عربية مجاورة».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضافت الوزيرة أمام البرلمان، اليوم الخميس: «يتعين ألا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين، ولا أي تقليص لأرض قطاع غزة».

ومساء الثلاثاء، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار ردود فعل إقليمية ودولية واسعة.

ولم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة «ملكية طويلة الأمد» في القطاع الفلسطيني.

وتعرض ترامب لانتقادات شديدة يوم الأربعاء، بسبب خطته بشأن غزة من القوى العالمية مثل: روسيا والصين وألمانيا، التي قالت إنها ستؤدي إلى «معاناة جديدة وكراهية جديدة».