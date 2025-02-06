يديعوت أحرونوت: كاتس ناقش إمكانية خروج سكان غزة عبر ميناء أسدود ومطار رامون

كشف موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس بحث، مساء اليوم الخميس، مع كبار المسئولين العسكريين، إمكانية خروج سكان قطاع غزة عبر إسرائيل، من ميناء أسدود ومطار رامون.

وأضافت الصحيفة، أنه في هذه المرحلة، يتعلق الأمر بالسكان الذين سيطلبون ذلك، بعد أن يخضعوا لفحص أمني صارم، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وحضر تقييم كاتس، رئيس الأركان هرتسي هاليفي، والمدير العام لوزارة الجيش ورئيس الأركان المعين إيال زامير، واللواء نيتسان ألون. وتطرق النقاش إلى خطة السماح لسكان غزة بالمغادرة طوعا.

يذكر أن كاتس أصدر تعليماته صباح اليوم للجيش "بإعداد خطة للسماح للمغادرة الطوعية لسكان غزة، بما في ذلك ترتيبات خاصة للخروج عن طريق البحر والجو" رغم أن إسرائيل لم تتبن رسميا أي خطة من هذا القبيل بعد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقترح، الثلاثاء، أن تتولى الولايات المتحدة زمام الأمور في غزة، بعد أن أشار في وقت سابق إلى أنه يجب إعادة توطين سكان القطاع بشكل دائم في أماكن أخرى، بحسب قناة الحرة الأمريكية.