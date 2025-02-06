الأهلي يواجه زد والزمالك أمام البنك في انطلاقة المرحلة الثانية لدوري السيدات

أسفرت قرعة المرحلة الثانية لدوري القسم الأول للكرة النسائية لموسم 2024-2025 التى أجريت بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة اليوم، الخميس، عن مواجهة الأهلي ضد نادي زد، في الجولة الأولى فيما يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي، ويستضيف مسار نادي المقاولون العرب.

وجاءت باقي مباريات الجولة الأولى على النحو التالي:

مودرن سبورت ضد المعادى واليخت..

بيراميدز ضد وادي دجلة..

فيما يلتقي الأهلي مع الزمالك في قمة الكرة النسائية لحساب منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج.

وسيتم تحديد مواعيد المباريات بعد مباراتي المنتخب الوطني للسيدات أمام رواندا يومي 21 و25 فبراير الجاري بكيجالي والإسماعيلية على التوالي في تصفيات الأمم الإفريقية المقرر أن تستضيف المغرب نهائياتها العام المقبل.

وأسفرت القرعة للمرحلة الثانية للمتنافسين على البقاء وتحديد المراكز من الـ11 وحتى الأخير عن مواجهة بالم هيلز والطيران بينما يلعب إنبي مع الجونة فيما يواجه اتحاد بسيون فريق الاتحاد السكندري، أما المصري فيحصل على راحة وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول الذي ينطلق يوم السبت المقبل وتقام جميع المباريات في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا على ملاعب الأندية المذكورة أولا.

وتتنافس الأندية العشرة الأولى في جدول الترتيب على اللقب، بينما يتنافس سبعة أندية على البقاء والهروب من الهبوط بعد انسحاب ديلفي ومركز شباب الأميرية.

أجرى القرعة سيد بخيت رئيس إدارة المسابقات وناصر فراج مقرر إدارة المسابقات ومقررا الكرة النسائية فاطمة محمد وأحمد عبدالحميد وعدد من ممثلي الأندية.