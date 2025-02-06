أكد خليفة بن حسن آل ثاني، رئيس نادي الوكرة القطري أن الزمالك لم يقدم أي عرض رسمي للتعاقد مع جيلسون دالا، لاعب فريقه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال خليفة بن حسن آل ثاني في تصريحات رسمية: "نادي الزمالك لم يتقدم بأي عرض رسمي للتعاقد مع جيلسون دالا، وما وصل إلينا هي بعض الإشارات الشفهية من وسطاء غير معتمدين لممارسة ضغوط أو محاولة التأثير على قراراتنا".

وأضاف: "هذا النوع من الأعمال يعد من الأعمال غير الاحترافية التي لا تمثل قيم الرياضة النزيهة والتنافس الشريف التي نحرص جميعًا على دعمها وتعزيزها".

وتابع: "لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ بلغتنا أيضًا اتصالات من بعض الإعلاميين تشير إلى رغبة نادي الزمالك في استعارة اللاعب لمدة ستة أشهر فقط على أن يقتصر التزامهم على دفع رواتبه الشهرية".

وأكمل: "هذا الطلب إن صح فهو لا يعتبر منطقيًا ولا يتماشى مع مبادئنا التي تقوم على احترام حقوق النادي واللاعب، إذ أن لنادي الوكرة حقوقه المالية والتعاقدية التي يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار بشكل واضح، خاصةً وأن هناك عروضًا جديرة بالاهتمام من أندية خليجية وعربية وآسيوية تسعى لضم اللاعب دالا".

وواصل: "ننتظر الطلب الرسمي من نادي الزمالك أو أي جهة مهتمة أخرى لدراسة عرض إعارة أو شراء عقد اللاعب، وكما قلت سابقًا، لا شيء يأتي ببلاش".

واستطرد: "لكن الوضع مع الأهلي مختلف تمامًا؛ إذ إنه يستند إلى مبادئ التعاون والمعاملة بالمثل التي بنيناها منذ سنوات طويلة، إضافة إلى علاقات التعاون القوية والمصالح المتبادلة التي تربطنا برئيسه الكابتن محمود الخطيب".

وأتم خليفة بن حسن تصريحاته قائلًا: "نحن على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم الممكن للنادي الأهلي لإنجاح مشاركتهم في بطولة كأس العالم للأندية، لما فيه خير وتقدم الرياضة في منطقتنا والعالم العربي".