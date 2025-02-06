رئيس الوزراء الفلسطيني يثمن موقف مصر الثابت الرافض للتهجير

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سبل دعم جهود الحكومة الفلسطينية في تنفيذ خطة الإغاثة والإنعاش المُبكر والاستجابة الطارئة لاحتياجات أبناء قطاع غزة، وتوفير الإيواء المؤقت وإزالة الركام وترميم المنازل المتضررة بشكل جزئي، تمهيدا لإعادة وذلك اليوم الخميس في مقر رئاسة مجلس الوزراء في القاهرة.

وأطلع مصطفى، نظيره المصري على تطورات الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس، واستمرار عدوان الاحتلال على محافظات شمال الضفة ومخيماتها، وتدمير البنى التحتية والمنازل والمنشآت والقتل والاعتقال وتهجير المواطنين، وفرض الحواجز والإغلاقات ما بين المحافظات والمدن والبلدات والقرى الفلسطينية.

ونقل تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا موقف مصر الثابت والداعم تاريخيًا لفلسطين وقضيتها وشعبها في المحافل الدولية كافة، بالإضافة لجهودها في الوساطة لوقف العدوان على قطاع غزة، مؤكدا أهمية استكمال الجهود لضمان عدم تكرار العدوان.

كما ثمن مصطفى، موقف مصر الثابت الرافض لتهجير أبناء شعب فلسطين من أرضه سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس.

وحضر الاجتماع وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ووزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، ووزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة سماح حمد، والسفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح.