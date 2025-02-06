أستراليا تمرر قوانين صارمة لمكافحة جرائم الكراهية

مررت أستراليا، اليوم الخميس، قوانين صارمة لمكافحة جرائم الكراهية، تشمل فرض عقوبات دنيا إلزامية على جرائم الإرهاب وإظهار رموز الكراهية، في محاولة لمواجهة الارتفاع الأخير في جرائم معاداة السامية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، للصحفيين: "نريد أن يتم القبض على الأشخاص الذين يشاركون في أنشطة معادية للسامية وتوجيه الاتهام إليهم ووضعهم في السجن".

وتابع زعيم المعارضة بيتر داتون: "هذا وقت أزمة وطنية".

ويأتي ذلك بعدما هزت موجة من الهجمات المعادية للسامية أستراليا منذ أكتوبر 2023، حيث تم إلقاء القبض على العشرات بتهمة التخريب أو إضرام النيران في منازل ومدارس ومعابد اليهودية، كما تم توجيه اتهامات لمئات آخرين.

وتسببت الهجمات التي شهدتها مناطق يعيش بها اليهود، في موجة من الإدانات، والنقاشات المتوترة والمعقدة بشأن المسئول عنها.

وتقدم النواب الفيدراليون في البرلمان الأسترالي، اليوم الخميس، بقوانين لمكافحة جرائم الكراهية، بالإجماع تقريبا