انضمام حاملة المسيرات «الشهيد باقري» إلى القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني

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انضمت حاملة المُسيرات "الشهيد بهمن باقري"، اليوم الخميس، إلى الأسطول القتالي للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، برعاية رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، والقائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي.

وأفادت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (إرنا)، بأن البارجة "الشهيد باقري" يبلغ طولها 240 مترا وارتفاعها 21 مترا، ومزودة بطائرات عمودية وصواريخ ومُسيرات ومصعد لتناقل الطائرات العمودية، وهي تسع لـ60 مسيرة و30 قطعة قاذفة للصواريخ، وبامكانها تعزيز موقع ايران بوصفها قوة فوق إقليمية.

وأضافت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن البارجة لا تقتصر على عمليات المُسيرات، بل تملك امكانية عمليات الطائرات العمودية ونشر منظومات الحرب الالكترونية والعمليات الدفاعية في مرحلتي الهجوم والدفاع.

وأضافت أنه إلى جانب عمليات المُسيرات والطائرات العمودية، فإن البارجة مزودة بصواريخ كروز سطح- سطح من أسرة "نور"، فضلا عن منصة منفصلة للصواريخ المضادة للسفن.

ويتراوح المدى العملاني لهذه الصواريخ حسب نوع الصواريخ المركبة بين 750 كيلومترا و2000 كيلومتر، ما يزيد من القابلية الهجومية لهذه البارجة.

ويمكن للبوارج الحاملة للمسيرات أن تعمل كقاعدة عائمة لعمليات المسيرات، وتشتمل على مهمات الرصد والاستكشاف وجمع المعطيات أو حتى الهجمات الهادفة.

وازداد مدى بارجة "الشهيد بهمن باقري" مقارنة ببارجة "الشهيد مهدوي" وزاد عن 19 ألف ميل بحري.

وتمتلك بارجة "الشهيد باقري" بداخلها مجموعة بوارج، ومدرج طيران بطول 180 مترا، ما يمكن الطائرات من الحركة عليه ومن ثم الطيران والهبوط عليه خلال العودة.