انخفاض معدل البطالة في أيرلندا إلى أدنى مستوى منذ 2001 مسجلا 4%

انخفض معدل البطالة في أيرلندا في يناير لأدنى مستوى خلال 24 عاما تقريبا، بحسب ما أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي اليوم الخميس.

وبلغ معدل البطالة المعدل موسميا 4 % في يناير، بتراجع من 4.5% في ديسمبر.

وعلاوة على ذلك، كانت آخر مرة سُجل فيها نفس المعدل في مايو 2001، وفي نفس الشهر من العام الماضي، بلغ المعدل 4.5%.

وانخفض عدد العاطلين المعدل موسميا إلى 116200 في يناير من 128600 في ديسمبر، وقبل عام بلغ 126400.

ويشير المعد موسميا إلى التعديلات الإحصائية التي تجرى لتراعي التقلبات خلال فترات معينة.

وانخفض معدل البطالة بين الشباب في أيرلندا الذي يطبق على الفئة العمرية من 15 إلى 24، إلى 11.9% من 12.7%.