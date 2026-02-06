 أمازون تسجل أرباحا أقل من التوقعات في الربع الأخير - بوابة الشروق
الجمعة 6 فبراير 2026 5:13 ص القاهرة
أمازون تسجل أرباحا أقل من التوقعات في الربع الأخير

د ب أ
نشر في: الجمعة 6 فبراير 2026 - 5:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 فبراير 2026 - 5:03 ص

سجلت شركة أمازون أرباحا  للربع الأخير أقل قليلا من تقديرات وول ستريت، حتى في ظل قفزة في المبيعات وتسجيل أسرع نمو في أعمالها البارزة للحوسبة السحابية منذ 13 ربعا سنويا.

وسجلت الشركة العملاقة التي تتخذ من سياتل مقرا لها يوم الخميس صافي ربح قدره 2ر21 مليار دولار، أو 95ر1 دولار للسهم، للفترة الممتدة لثلاثة أشهر والمنتهية في 31 ديسمبر ويقارن ذلك بـ 20 مليار دولار، أو 86ر1 دولار للسهم، في الربع نفسه من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 14% لتصل إلى 4ر213 مليار دولار في الربع الرابع، مقارنة بـ 8ر187 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

 


