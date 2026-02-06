سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي النقاب عن برنامج لإعادة شراء الاسهم بقيمة 46ر1 مليار يورو، بعد تسجيل أرباح فاقت التقديرات في الربع الأخير.

وأشار البنك في بيان نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الاخير بنسبة 36% إلى 42ر1 مليار يورو، مقابل تقديرات سابقة بقيمة 22ر1 مليار يورو.

وحدد البنك هدفا جديدا لمعدل الربحية خلال العام الجاري بنسبة أكثر من 10% من خلال عوائد السندات الملموسة.

ومازال البنك، ومقره في العاصمة الفرنسية باريس، يركز على خفض النفقات، بعد قيامه بالفعل بشطب مئات الوظائف وبيع أصول، بما في ذلك مؤسسات مصرفية خاصة في بريطانيا وسويسرا.

وأعلن البنك الشهر الماضي عن خطط للاستغناء عن 1800 وظيفة في فرنسا بحلول نهاية العام المقبل.

كما أعلن سوسيتيه جنرال اليوم أنه سوف يقوم بتمديد عقد الرئيس التنفيذي للبنك سلافومير كروبا لمدة أربع سنوات اعتبارا من 2027. وذكر رئيس مجلس إدارة البنك بيني سماغي في بيان "يشعر مجلس الإدارة بالامتنان" لما تحقق من نمو في العائدات وخفض في النفقات.