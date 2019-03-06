الخارجية الألمانية تؤكد طرد السفير الألماني من فنزويلا

أكدت الخارجية الألماني نبأ اعتبار حكومة فنزويلا السفير الألماني لديها "شخصا غير مرغوب فيه".

قالت متحدثة باسم الخارجية في برلين اليوم الأربعاء: "ننسق في الوقت الحالي ما يجب عمله بناء على ذلك، ويتم ذلك بالتعاون مع شركائنا في فنزويلا".

يشار إلى أن السفير الألماني، دانيل كرينر، بدأ عمله كسفير لبلاده لدى فنزويلا قبل عام واحد فقط.

وسيضطر كرينر إلى مغادرة فنزويلا في غضون 48 ساعة.

وكانت الخارجية الفنزويلية ذكرت على موقعها الإلكتروني في وقت سابق اليوم أنها تعتبر كرينر "شخصا غير مرغوب فيه"، مبررة ذلك بأنه تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.