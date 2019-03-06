أنقرة تنفي تقارير عن مخاطر تعرض سائحين ألمان للاعتقال في تركيا

نفت أنقرة صحة تقارير إعلامية تحدثت عن أن السائحين الألمان معرضون للاعتقال في تركيا.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية مساء أمس الثلاثاء أن تصريحات وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في هذا الصدد "اجتُزئت من سياقها وحُرفت بوضوح".

وأكدت الوزارة أن السائحين القادمين من ألمانيا وكافة الدول الأخرى مرحب بهم في تركيا.

ولم تذكر الوزارة في بيانها وسائل إعلام بعينها.

وكانت عدة صحف ألمانية ذكرت من قبل أن السائحين الألمان، الذين يُعتبرون مناهضين للحكومة في تركيا، من الممكن أن يتم القبض عليهم عند دخولهم إلى البلاد.

ويأتي ذلك على خلفية خطاب لوزير الداخلية التركي صويلو، الذي قال بحسب بيانات وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول" في أنقرة: "هناك في أوروبا وألمانيا من يشاركون في فعاليات للمنظمة الإرهابية، ثم يقضون عطلاتهم في أنطاليا وبودروم وموجلا"، مضيفا أنه يتم اتخاذ "إجراءات" تجاههم أيضا.

وأضاف: "إذا أتوا إلى هنا ووصلوا إلى المطارات، فإننا نوقفهم ونقبض عليهم... من الآن فصاعدا لن ليكون من السهل ارتكاب الخيانة في الخارج، ثم التسلي في تركيا".

ومن جانبه، كتب النائب التركي الحامل للجنسية الألمانية أيضا ومستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مصطفى ينير أوغلو، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن من يدعم منظمات إرهابية مثل حزب العمال الكردستاني المحظور، يتعين عليه توقع ملاحقته قضائيا في دول أخرى أيضا.

وأضاف: "هذا لن ينطبق على السائحين الألمان أو معارضي الحكومة، بل على الذين يتم البحث عنهم بسبب هذه الجرائم".